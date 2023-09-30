...

Pemprov DKI Jakarta akan Terapkan Sistem Tiket Berbasis Akun di 3 Moda Transportasi

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Sabtu 30 September 2023 12:46 WIB
Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan Account Based Ticketing (ABT). Penerapan ABT untuk tiga moda transportasi LRT, MRT dan TransJakarta. Tiket nantinya akan terintegrasi dengan data KTP dan status ekonomi.
 
Uji coba tiket berbasis akun akan dilakukan dalam waktu dekat. Sampai saat ini, Sabtu (30/9) besar tarif angkutan terintegrasi ABT belum final.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

