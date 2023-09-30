...

OKEZONE UPDATES: Putri Ariani Juara 4 AGT 2023 hingga Timnas U-24 Terhenti di Asian Games 2022

Camar Haenda, Jurnalis · Sabtu 30 September 2023 09:33 WIB
Okezone Updates dibuka dengan kasus perundungan di Buton Selatan, Sulteng, di mana mata siswi SD ditusuk pipa plastik oleh temannya. Video berikutnya, aksi heroik petugas pemadam kebakaran menyelamatkan anak kucing di Jalan Cendana, Cipayung, Jakarta Timur.
 
Video berikutnya, Putri Ariani meraih peringkat keempat pada ajang America's Got Talent (AGT) 2023. Okezone Updates ditutup dari berita olahraga, di mana langkah Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2022 terhenti di babak 16 besar usai kalah 0-2 dari Uzbekistan.
 
Reporter: Camar Haenda

(fru)

