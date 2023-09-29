...

Barcelona Didakwa Suap Wasit, Kantor Federasi Sepak Bola Spanyol Diperiksa Polisi

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 17:00 WIB
Barcelona didakwa melakukan kasus suap terhadap wasit. Blaugrana dinyatakan bersalah dengan memberi uang kepada eks wakil presiden Komite Teknis Wasit, Jose Maria Enriquez Negreira.
 
Barçelona memberikan suap ke Negreira sekitar 7,5 juta euro dari tahun 2001 dan 2018. Dua mantan presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu dan Sandro Rosell juga didakwa bersalah atas kasus tersebut.
 
Polisi juga menggeledah kantor Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) sebagai bagian dari penyelidikan. Sebelumnya, klub Catalan tersebut telah membantah atas kasus suap Negreira.
 
Produser : Febry Rachadi

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

