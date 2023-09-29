Barcelona didakwa melakukan kasus suap terhadap wasit. Blaugrana dinyatakan bersalah dengan memberi uang kepada eks wakil presiden Komite Teknis Wasit, Jose Maria Enriquez Negreira.

Barçelona memberikan suap ke Negreira sekitar 7,5 juta euro dari tahun 2001 dan 2018. Dua mantan presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu dan Sandro Rosell juga didakwa bersalah atas kasus tersebut.

Polisi juga menggeledah kantor Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) sebagai bagian dari penyelidikan. Sebelumnya, klub Catalan tersebut telah membantah atas kasus suap Negreira.

------------

Produser : Febry Rachadi

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News