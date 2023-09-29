Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting sukses mengalahkan Jeon Hyeok Jin.

Pada babak perempatfinal cabang olahraga badminton nomor beregu putra yang digelar di Binjiang Gymnasium , Jumat (29/9/2023)

Ginting menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-17 dalam waktu 39 menit.

Kemenangan tersebut membuat Indonesia unggul sementara 1-0 atas Korea Selatan.

