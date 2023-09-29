...

Highlights Bulu Tangkis Beregu Putra Asian Games 2023 : Anthony Ginting Menang, Indonesia 1-0 Korea Selatan

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 19:01 WIB
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting sukses mengalahkan Jeon Hyeok Jin.
 
Pada babak perempatfinal cabang olahraga badminton nomor beregu putra yang digelar di Binjiang Gymnasium , Jumat (29/9/2023)
 
Ginting menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-17 dalam waktu 39 menit.
 
Kemenangan tersebut membuat Indonesia unggul sementara 1-0 atas Korea Selatan.
 
Produser: Febry Rachadi

(rns)

Berita Terkait

