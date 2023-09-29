Timnas basket putri Jepang berhasil menang telak 92-30 atas Kazakhstan pada pertandingan penyisihan grup kedua bola basket putri Asian Games ke-19.

Aika Hirashita sukses menyumbangkan 19 poin, termasuk lima lemparan tiga angka.

Disusul, Ako Himawari yang mencetak 17 poin, 2 rebound, 1 assist, dan 1 steal.

Jepang akan memainkan pertandingan pamungkas di penyisihan grup melawan Filipina, pada (01/10/23)

Produser: Febry Rachadi

(rns)

