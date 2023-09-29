Polda Metro Jaya tengah mendalami temuan 12 senjata api yang ditemukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Senjata-senjata tersebut telah diterima oleh Direktorat Intelejen dan Keamanan Polda Metro Jaya dari penyidik KPK.

Namun Polda Metro Jaya tidak merinci secara detail jenis senjata api yang ditemukan tersebut.

