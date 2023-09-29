Pekatnya kabut asap akibat karhutla mulai mengganggu jadwal penerbangan dari dan ke Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Tertundanya jadwal kedatangan maupun keberangkatan pesawat lantaran visibility atau jarak pandang di bandara turun. Jarak pandang yang berada dibawah batas normal menjadi alasan utama penundaan demi keselamatan penumpang.

Tertundanya jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat membuat para calon penumpang harus bersabar menunggu kabut asap mereda.

Kontributor: Ade Sata

(mhd)

