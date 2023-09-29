Aksi perampokan dengan senjata api terjadi di sebuah mini market di Jalan Raya Bojong, Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Modus pelaku berpura-pura sebagai pembeli, pelaku tiba-tiba menodongkan senpi dan menyekap pegawai minimarket pelaku awalnya 2 orang kemudian memanggil 3 rekannya yang menunggu diluar untuk menguras isi kasir dan mini market. Pelaku berhasil menggasak uang Rp25 juta dan sejumlah barang senilai Rp5 juta, polisi kini tengah memburu para pelaku.

(mhd)

