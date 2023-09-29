...

Perampok Todongkan Senpi dan Kuras Isi Kasir dan Mini Market di Bogor

Cahyat Supriatna, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 22:45 WIB
Aksi perampokan dengan senjata api terjadi di sebuah mini market di Jalan Raya Bojong, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. 
 
Modus pelaku berpura-pura sebagai pembeli, pelaku tiba-tiba menodongkan senpi dan menyekap pegawai minimarket pelaku awalnya 2 orang kemudian memanggil 3 rekannya yang menunggu diluar untuk menguras isi kasir dan mini market. Pelaku berhasil menggasak uang Rp25 juta dan sejumlah barang senilai Rp5 juta, polisi kini tengah memburu para pelaku.

(mhd)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

