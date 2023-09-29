...

Robohkan Pagar, Massa Aksi Berhasil Masuk Halaman Gedung Sate

Ervin David, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 22:15 WIB
Massa aksi masih bertahan dan berusaha merusak pagar Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/9). Pagar Akhirnya roboh dan massa aksi berhasil memasuki Halaman Gedung Sate dan berusaha bertemu Pj Gubernur Jawa Barat.
 
Meski berhasil masuk, mahasiswa diadang polisi yang berjaga dan melakukan negosiasi agar tidak ricuh. Setelah berdialog massa aksi akhirnya membubarkan diri, sebelumnya massa nenuntut penyelesaian masalah pelanggaran HAM dan Permasalahan sampah di Bandung Raya.

(mhd)

