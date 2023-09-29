Kemarau panjang imbas fenomena el nino membuat 51 desa di 17 kecamatan di Bojonegoro mengalami kekeringan. Jumlah desa yang terdampak kekeringan diperkirakan terus bertambah.

Warga menerima bantuan air bersih dari Pemkab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 842 tangki dengan kapasitas 4 ribu liter atau sekitar 3,3 juta liter air bersih sudah dibagikan kepada warga.

Kontributor: Dedi Mahdi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News