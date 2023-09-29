...

Puluhan Desa di Bojonegoro Alami Krisis Air Bersih Akibat Fenomena El Nino

Dedi Mahdi, Jurnalis · Jum'at 29 September 2023 06:58 WIB
Kemarau panjang imbas fenomena el nino membuat 51 desa di 17 kecamatan di Bojonegoro mengalami kekeringan. Jumlah desa yang terdampak kekeringan diperkirakan terus bertambah.
 
Warga menerima bantuan air bersih dari Pemkab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 842 tangki dengan kapasitas 4 ribu liter atau sekitar 3,3 juta liter air bersih sudah dibagikan kepada warga.
 
Kontributor: Dedi Mahdi

(fru)

