Truk bermuatan 2 ton beras terjun ke jurang setinggi 25 meter di Luwu Utara, Sulsel. Truk berasal dari Seko menuju Sabbang.

Setelah terjun ke jurang, truk tenggelam hingga dasar sungai. Akibatnya, sopir dan 2 kondektur terluka dan dibawa ke puskesmas terdekat.

Proses evakuasi berlangsung dramatis. Para korban dievakuasi menggunakan tali tambang. Sementara truk diangkat dari sungai menggunakan drum kosong sebagai pelampung.

Kecelakaan terjadi akibat sopir terkejut kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan.

Kontributor: Nasruddin Rubak

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

