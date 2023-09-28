Ratusan warga Mandailing Natal (Madina) Sumut rela antre, Rabu (28/9). Warga antre berjam-jam demi dapatkan beras gratis dari pemerintah. Pembagian di Kantor Pos dan sebanyak 36 ribu KK terdata sebagai penerima.

Warga mengaku gembira dapat bantuan karena harga beras kian mahal. Harga beras medium Rp15 ribu dan premium Rp17 ribu per kilogram.

Kontributor: Ahmad Husein Lubis

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News