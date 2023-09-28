Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW sejumlah emak-emak dan anak-anak berebut bebek dan peralatan dapur di Kampung Agung, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, Kamis(28/9). Sejumlah anak-anak sampai memanjat pohon agar bisa mendapatkan hadiah.

Tradisi berebut hadiah atau sedekah ini juga bentuk keriangan umat menyambut Maulid Nabi serta ajang untuk bersilaturahmi antar warga. Kegembiraan perayaan Maulid Nabi ini berlanjut saat tuan rumah melemparkan uang sedekah untuk diperebutkan.

(mhd)

