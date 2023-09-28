...

Unik, Emak-Emak di Madura Berebut Bebek dan Alat Dapur Peringati Maulid Nabi

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Kamis 28 September 2023 22:00 WIB
Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW sejumlah emak-emak dan anak-anak berebut bebek dan peralatan dapur di Kampung Agung, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, Kamis(28/9). Sejumlah anak-anak sampai memanjat pohon agar bisa mendapatkan hadiah.
 
Tradisi berebut hadiah atau sedekah ini juga bentuk keriangan umat menyambut Maulid Nabi serta ajang untuk bersilaturahmi antar warga. Kegembiraan perayaan Maulid Nabi ini berlanjut saat tuan rumah melemparkan uang sedekah untuk diperebutkan.

Berita Terkait

