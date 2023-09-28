...

WN Malaysia Ditangkap di Bali, Bawa Sabu di Perut Dimasukkan lewat Anus

Indira Arri, Jurnalis · Kamis 28 September 2023 09:50 WIB
BNNP Bali dan Bea Cukai menangkap AB (28) WN Malaysia. AB ditangkap di Terminal Kedatangan Bandara Ngurah Rai Bali.
 
Pelaku menyimpan sabu dalam perut yang dimasukkan lewat anus. Keberadaan sabu terungkap saat AB diperiksa di RS. Empat paket sabu terbungkus kondom dengan berat total 205,5 gram.
 
AB diketahui sudah delapan kali masuk penjara di Malaysia. Saat ini, Kamis (28/9) sebagian barang bukti sabu diperiksa di laboratorium.
 
