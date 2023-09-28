BNNP Bali dan Bea Cukai menangkap AB (28) WN Malaysia. AB ditangkap di Terminal Kedatangan Bandara Ngurah Rai Bali.

Pelaku menyimpan sabu dalam perut yang dimasukkan lewat anus. Keberadaan sabu terungkap saat AB diperiksa di RS. Empat paket sabu terbungkus kondom dengan berat total 205,5 gram.

AB diketahui sudah delapan kali masuk penjara di Malaysia. Saat ini, Kamis (28/9) sebagian barang bukti sabu diperiksa di laboratorium.

