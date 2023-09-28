Bus terbakar hebat di halaman parkir Terminal Cileungsi, Bogor, Rabu (27/9). Bus nopol B 7930 NL itu ludes dilalap api diduga akibat korsleting listrik. Saat kejadian mobil dalam posisi mesin dimatikan dan tidak ada pengemudi.

Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Dua unit mobil pemadam diterjunkan, 30 menit api berhasil dipadamkan.

Kontributor: Cahyat Supriatna

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News