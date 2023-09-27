...

Maraknya Karhutla Picu Kabut Asap di Palangka Raya, Warga Mulai Terserang ISPA

Ade Sata, Jurnalis · Rabu 27 September 2023 21:00 WIB
Maraknya karhutla menambah parah kabut asap yang menyelimuti Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kabut asap yang mulai pekat dalam beberapa hari terakhir mulai menimbulkan gangguan kesehatan.
 
Warga berharap Pemerintah Daerah dapat mencari solusi agar dampaknya tidak semakin parah. Sementara, Pemerintah Daerah mengimbau warga yang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker.

(fru)

