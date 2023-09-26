Aktor Ammar Zoni mengaku siap menjalani sidang putusan kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023). Ammar Zoni tiba di PN Jakarta Selatan pada pukul 13.22 WIB.

Bersama narapidana lain menggunakan mobil tahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta selatan.

Sebagai informasi, Ammar Zoni dan dua terdakwa lain, M (sopir pribadi) dan RH (rekan M) dituntut 1 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 8 September 2023.

Reporter : Ravie Wardani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

