Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Utara mengamankan 34 orang saat penggrebekan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (26/9/2023)

Dalam penggrebekan kawasan yang terkenal dengan transaksi narkoba ini, polisi menemukan beberapa orang yang masih menggunakan pakaian kerja.

Diketahui, orang-orang ini menggunakan sabu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Dari penggrebekan ini, polisi juga mengamankan barang bukti sabu sebanyak 1,6 kilogram, ganja 5,6 kilogram dan beberapa alat hisap.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

