Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Utara mengamankan 34 orang saat penggrebekan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa (26/9/2023)
Dalam penggrebekan kawasan yang terkenal dengan transaksi narkoba ini, polisi menemukan beberapa orang yang masih menggunakan pakaian kerja.
Diketahui, orang-orang ini menggunakan sabu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Dari penggrebekan ini, polisi juga mengamankan barang bukti sabu sebanyak 1,6 kilogram, ganja 5,6 kilogram dan beberapa alat hisap.
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
