Ledakan Dahsyat di Nagorno-Karabakh Lukai Lebih dari 200 Orang

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 16:45 WIB
Ledakan dahsyat terjadi di depo bahan bakar di Nagarno-Karabakh. Video yang dibagikan di medsos menunjukkan api berkobar besar 
 
Atas insiden ini sedikitnya telah melukai lebih dari 200 orang. Ledakan terjadi saat warga sedang mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Diketahui, fasilitas ini terletak di jalan raya yang menghubungkan Ibu Kota Stepanakert (Khakendi) dengan Kota Askeran di timur laut
 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

