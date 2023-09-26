Ledakan dahsyat terjadi di depo bahan bakar di Nagarno-Karabakh. Video yang dibagikan di medsos menunjukkan api berkobar besar

Atas insiden ini sedikitnya telah melukai lebih dari 200 orang. Ledakan terjadi saat warga sedang mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Diketahui, fasilitas ini terletak di jalan raya yang menghubungkan Ibu Kota Stepanakert (Khakendi) dengan Kota Askeran di timur laut

