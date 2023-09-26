...

Truk Terjerembap Masuk Parit di Kalsel Akibat Asap Pekat Karhutla

Zulkifli Yunus, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 15:10 WIB
Asap pekat kembali menyelimuti Tanah Laut , Kalimantan Selatan, Selasa (26/9/2023). Asap ini berasal dari kebakara hutan dan lahan yang menyebabkan jarak pandang terganggu. Akibatnya satu buah truk masuk ke parit.
 
Berdasarkan data rekapitulasi KPH Tanah Laut, tercatat sampai bulan September 2023 ini jumlah titik panas di Kalsel  mencapai 2.057 titik. Jumlah ini tersebar di 11 kecamatan di Tanah Laut
 
 
Reporter : Zulkifli Yunus
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

