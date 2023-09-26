Asap pekat kembali menyelimuti Tanah Laut , Kalimantan Selatan, Selasa (26/9/2023). Asap ini berasal dari kebakara hutan dan lahan yang menyebabkan jarak pandang terganggu. Akibatnya satu buah truk masuk ke parit.

Berdasarkan data rekapitulasi KPH Tanah Laut, tercatat sampai bulan September 2023 ini jumlah titik panas di Kalsel mencapai 2.057 titik. Jumlah ini tersebar di 11 kecamatan di Tanah Laut

Reporter : Zulkifli Yunus

Produser: Reza Ramadhan

