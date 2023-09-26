Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangerep ke PSI dan langsung menjadi ketua umum. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/9/2023) Airlangga mengatakan PSI adalah partai anak muda yang cocok dengan Kaesang.

Airlangga juga mengungkit kehadiran perwakilan PSI dalam rapat maupun acara koalisi pendukung Prabowo Subianto. Menurutnya, PSI secara teknis sudah bergabung. Namun, memang belum mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo.

Reporter: Aziz Abdul

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News