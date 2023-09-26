...

Kaesang Jadi Ketua Umum PSI, Ini Tanggapan Airlangga

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 15:00 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambut bergabungnya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangerep ke PSI dan langsung menjadi ketua umum. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/9/2023) Airlangga  mengatakan PSI adalah partai anak muda yang cocok dengan Kaesang.
 
Airlangga juga mengungkit kehadiran perwakilan PSI dalam rapat maupun acara koalisi pendukung Prabowo Subianto. Menurutnya, PSI secara teknis sudah bergabung. Namun, memang belum mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo.
 
 
Reporter: Aziz Abdul
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

