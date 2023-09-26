OKEZONE UPDATES hari ini dibuka dengan sebuah kotak suara viral yang mengeluarkan asap. Peristiwa terjadi di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Panitia pemilihan langsung membongkar paksa kotak suara itu. Anehnya, tidak ditemukan api dalam kotak.

Video selanjutnya, warga dihebohkan dengan penampakan orang utan menyeberang jalan di Kotawaringin Barat, Kalteng. Diduga orang utan itu keluar dari habitatnya karena kelaparan.

Selanjutnya ada video heboh penemuan ular kobra di toilet SD di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

OKEZONE UPDATES kali ini ditutup dengan profil atlet panahan yang latihan saat pemulihan dari sakit. Atlet itu tidak bisa makan karena gigi berdarah di Solo, Jateng.

