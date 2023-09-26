...

OKEZONE UPDATES: Heboh Kotak Suara Berasap hingga Atlet Panahan Latihan saat Pemulihan Gigi Berdarah

Tim Liputan Okezone, Jurnalis · Selasa 26 September 2023 09:15 WIB
OKEZONE UPDATES hari ini dibuka dengan sebuah kotak suara viral yang mengeluarkan asap. Peristiwa terjadi di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Panitia pemilihan langsung membongkar paksa kotak suara itu. Anehnya, tidak ditemukan api dalam kotak.
 
Video selanjutnya, warga dihebohkan dengan penampakan orang utan menyeberang jalan di Kotawaringin Barat, Kalteng. Diduga orang utan itu keluar dari habitatnya karena kelaparan.
 
Selanjutnya ada video heboh penemuan ular kobra di toilet SD di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 
 
OKEZONE UPDATES kali ini ditutup dengan profil atlet panahan yang latihan saat pemulihan dari sakit. Atlet itu tidak bisa makan karena gigi berdarah di Solo, Jateng.
 
Tim Liputan OKEZONE

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

