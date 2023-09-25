Warga Jombang berhasil memecahkan rekor Muri dengan memakan nasi kikil. Acara yang berlangsung pada Sabtu (23/09/2023) ini digelar di Alun-alun Kota Jombang, Jatim

Sebanyak 15 ribu orang yang didominasi emak-emak ini, berebut nasi kikil sayur lodeh khas Jombang. Tidak hanya nasi kikil, namun juga ada gunungan ikan Lele yang dibagikan secara gratis

Sebagai informasi, Museum Rekor Indonesia memberikan piagam penghargaan untuk aksi makan sego kikil dengan jumlah peserta terbanyak.

Reporter : Mukhtar Bagus

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

