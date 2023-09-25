...

Mencicipi Aneka Sajian Makanan Khas Suku Bajau dalam Festival Kuliner Berau

Zuhrie, Jurnalis · Senin 25 September 2023 14:14 WIB
Kabupaten Berau tidak hanya menyimpan keindahan wisata bahari saja. Namun juga terdapat kuliner khas suku Bajau yang berasal dari olahan hasil laut 
 
Belasan kuliner khas suku Bajau dipamerkan di Dermaga Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Derawan. Seperti makanan unik bernama Tehe-tehe yang berbahan ketan putih, terbungkus cangkang bulu babi
 
Selain itu ada pula Udang Ronggeng, Lobster Mutiara, Kerang dan Kepiting Laut yang berasal dari kedalaman 50 meter.
 
Beraneka ragam kuliner khas suku Bajau ini diharapkan bisa mengundang banyak wisatawan berkunjung ke Berau, Kaltim 
 
 
Reporter : Zuhrie    
Producer : Erlangga Agung Asmoro 

