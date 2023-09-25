Kabupaten Berau tidak hanya menyimpan keindahan wisata bahari saja. Namun juga terdapat kuliner khas suku Bajau yang berasal dari olahan hasil laut
Belasan kuliner khas suku Bajau dipamerkan di Dermaga Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Derawan. Seperti makanan unik bernama Tehe-tehe yang berbahan ketan putih, terbungkus cangkang bulu babi
Selain itu ada pula Udang Ronggeng, Lobster Mutiara, Kerang dan Kepiting Laut yang berasal dari kedalaman 50 meter.
Beraneka ragam kuliner khas suku Bajau ini diharapkan bisa mengundang banyak wisatawan berkunjung ke Berau, Kaltim
Reporter : Zuhrie
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow