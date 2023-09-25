Kabupaten Berau tidak hanya menyimpan keindahan wisata bahari saja. Namun juga terdapat kuliner khas suku Bajau yang berasal dari olahan hasil laut

Belasan kuliner khas suku Bajau dipamerkan di Dermaga Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Derawan. Seperti makanan unik bernama Tehe-tehe yang berbahan ketan putih, terbungkus cangkang bulu babi

Selain itu ada pula Udang Ronggeng, Lobster Mutiara, Kerang dan Kepiting Laut yang berasal dari kedalaman 50 meter.

Beraneka ragam kuliner khas suku Bajau ini diharapkan bisa mengundang banyak wisatawan berkunjung ke Berau, Kaltim

Reporter : Zuhrie

Producer : Erlangga Agung Asmoro

