Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep merespon soal pencalonan dirinya sebagai Walikota Depok pada Pilkada mendatang. Mengenai pencalonan dirinya, Kaesang menyebut hal tersebut sudah dijawab oleh ayahnya, Presiden Joko Widodo.

Kaesang menyebut saat ini dirinya hanya fokus untuk memenangkan PSI di Pemilu 2024. Untuk Pilkada di Depok, Kaesang membuka kemungkinan untuk mendukung calon lain yang sesuai dengan arah politik PSI.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Kristo Suryokusumo

