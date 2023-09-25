...

Lahan Kosong di Belakang Universitas Bhayangkara Bekasi Terbakar

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Senin 25 September 2023 22:40 WIB
Lahan kosong seluas puluhan hektar di belakang Universitas Bhayangkara Bekasi terbakar pada Senin (25/9/2023)
 
Guna memadamkan api, petugas pemadam kebakaran (Damkar) menurunkan 5 unit mobil, dan meminta bantuan unit dari sektor Bekasi Selatan.
 
Api merambat dengan cepat dan membakar ilalang yang ada di lokasi. Sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran menjadi faktor yang menyulitkan proses pemadaman
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

