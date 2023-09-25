Lahan kosong seluas puluhan hektar di belakang Universitas Bhayangkara Bekasi terbakar pada Senin (25/9/2023)

Guna memadamkan api, petugas pemadam kebakaran (Damkar) menurunkan 5 unit mobil, dan meminta bantuan unit dari sektor Bekasi Selatan.

Api merambat dengan cepat dan membakar ilalang yang ada di lokasi. Sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran menjadi faktor yang menyulitkan proses pemadaman

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Kristo Suryokusumo

