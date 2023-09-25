Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangerep memberikan sambutan pertamanya dalam acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI, Senin (25/9/2023). Dalam sambutannya, alasan Kaesang ingin berpolitik adalah mengikuti jejak ayahnya,Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Kaesang menambahkan, ingin generasi muda Indonesia ikut andil dalam urusan publik. Menurutnya, terjun ke dunia politik bagi anak muda bisa menyelamatkan Indonesia di masa depan.

