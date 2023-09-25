...

Hadiri Perayaan Hari Nasional Arab Saudi, Megawati dan Prabowo Duduk Satu Meja

Widya Michella, Jurnalis · Senin 25 September 2023 20:56 WIB
Maruf Amin beserta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri perayaan Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta, Senin,(25/9/2023)
 
Dalam acara tersebut, Maruf Amin, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Menag Yaqut, Menhan Prabowo Subianto Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Drs. Teten Masduki semuanya duduk di meja yang sama.
 
Kehadiran mereka disambut Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk RI, Y.M. Faisal Abdullah H. Amodi. 
 
Reporter: Widya Michella
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

