Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menetapkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum menggantikan Giring Ganesha. Hal tersebut disampaikan dalam Kopdarnas Deklarasi Politik PSI yang diadakan di Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Kaesang ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI mulai tahun 2023 hingga tahun 2028 mendatang. Penyerahan bucket bunga mawar pun diserahkan Giring Ganesha, yang kini menjadi anggota Dewan Pembina PSI.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Kristo Suryokusumo

