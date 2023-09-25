Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menetapkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum menggantikan Giring Ganesha. Hal tersebut disampaikan dalam Kopdarnas Deklarasi Politik PSI yang diadakan di Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).
Kaesang ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI mulai tahun 2023 hingga tahun 2028 mendatang. Penyerahan bucket bunga mawar pun diserahkan Giring Ganesha, yang kini menjadi anggota Dewan Pembina PSI.
Reporter: Giffar Rivana
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
