Partai Solidaritas Indonesia Tetapkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum

Giffar Rivana, Jurnalis · Senin 25 September 2023 20:30 WIB
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menetapkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum menggantikan Giring Ganesha. Hal tersebut disampaikan dalam Kopdarnas Deklarasi Politik PSI yang diadakan di Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).
 
Kaesang ditunjuk menjadi Ketua Umum PSI mulai tahun 2023 hingga tahun 2028 mendatang. Penyerahan bucket bunga mawar pun diserahkan Giring Ganesha, yang kini menjadi anggota Dewan Pembina PSI.
 
Reporter: Giffar Rivana
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

