TNI AL dan BNNP Sergap Penyelundupan 15 Kg Sabu dengan Kapal Khusus di Kaltara

Usman Coddang, Jurnalis · Senin 25 September 2023 20:15 WIB
Lantamal XIII dan BNNP berhasil menyergap penyelundupan narkoba melalui jalur laut di Perairan sekitar Pulau Keciak, Bulungan, Kalimantan Utara.
 
Tim berhasil mendapatkan 15 paket diduga sabu seberat 15,3 kg dalam 2 tas yang sempat dibuang ke laut. Para pelaku menggunakan kapal khusus yang berkedok kapal pemancing, serta speedboat sebagai kapal penjemput paket
 
Kontributor: Usman Coddang

(rns)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

