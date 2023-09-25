Lantamal XIII dan BNNP berhasil menyergap penyelundupan narkoba melalui jalur laut di Perairan sekitar Pulau Keciak, Bulungan, Kalimantan Utara.
Tim berhasil mendapatkan 15 paket diduga sabu seberat 15,3 kg dalam 2 tas yang sempat dibuang ke laut. Para pelaku menggunakan kapal khusus yang berkedok kapal pemancing, serta speedboat sebagai kapal penjemput paket
Kontributor: Usman Coddang
(rns)
