Harga Beras di Bandung Terus Naik, Pedagang dan Pembeli Mengeluh

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Senin 25 September 2023 15:10 WIB
Harga beras di pasar terus melambung tinggi. Seperti di Pasar Curug Agung, Bandung, Jabar.
 
Semua jenis beras baik medium maupun premium mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan beras mulai dari Rp2.000 hingga Rp3.000 per kg.
 
Mahalnya beras akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Hal tersebut membuat petani gagal panen di sejumlah daerah.
 
 
Kontributor: Yuwono Wahyu 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

