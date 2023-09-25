Harga beras di pasar terus melambung tinggi. Seperti di Pasar Curug Agung, Bandung, Jabar.
Semua jenis beras baik medium maupun premium mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan beras mulai dari Rp2.000 hingga Rp3.000 per kg.
Mahalnya beras akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Hal tersebut membuat petani gagal panen di sejumlah daerah.
Kontributor: Yuwono Wahyu
Produser: Akira Aulia W
