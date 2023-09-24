...

Laka Maut Bawen, Polisi Segera Tetapkan Status Sopir Truk Tronton usai Pemeriksaan

Lurisa Lulu, Jurnalis · Minggu 24 September 2023 21:40 WIB
Proses penyelidikan kasus kecelakaan maut di Exit Tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah, terus digeber. Selain memeriksa sopir dan kernet truk, polisi juga memeriksa sejumlah saksi dan rekaman kamera CCTV
 
Polisi tengah mempelajari rekaman CCTV dari berbagai arah, yang merekam detik-detik kecelakaan tersebut. Dalam waktu dekat,  polisi akan menetapkan status terhadap sopir truk 
 
Menurut Kapolres Semarang, sopir dan kernet truk telah selesai menjalani pemeriksaan di Unit Laka Lantas Ambarawa

