Truk muatan gabah mengalami rem blong di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (23/9) malam. Tampak orang berlarian menghindari truk agar tidak menjadi korban kecelakaan

Truk muatan gabah ini diketahui dalam kondisi melaju kencang. Akibatnya, satu orang kernet tewas di tempat dan sang sopir mengalami luka berat

Korban yang terjepit di bagian depan truk membuat evakuasi mengalami kesulitan

Kontributor: Heri Fulistiawan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

