Truk muatan gabah mengalami rem blong di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (23/9) malam. Tampak orang berlarian menghindari truk agar tidak menjadi korban kecelakaan
Truk muatan gabah ini diketahui dalam kondisi melaju kencang. Akibatnya, satu orang kernet tewas di tempat dan sang sopir mengalami luka berat
Korban yang terjepit di bagian depan truk membuat evakuasi mengalami kesulitan
Kontributor: Heri Fulistiawan
Produser: Akira Aulia W
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow