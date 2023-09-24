Bacapres Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menyempatkan diri menyantap mie ayam dan bubur dari gerobak berlogo Partai Perindo.

Sarapan ini dilakukan usai lari pagi dengan sederet artis pada CFD Sudirman, Minggu (24/9/2023).

Baik Ganjar, Hary Tanoe hingga sederet artis nampak lahap menyantap sarapan sembari bercengkrama.

Reporter: Bachtiar Rojab, Selvianus Kopong Basar

Produser: Reza Ramadhan

