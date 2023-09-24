Sederet artis ibu kota berolahraga di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Minggu (24/9/2023).

Terlihat Ayu Ting Ting, Anwar BAB, hingga Nita Gunawan melakukan lari pagi bersama bacapres Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Mereka juga akrab bercengkrama sambil makan bubur dan mie ayam di gerobak berlogo Partai Perindo.

Reporter: Nurul Amanah

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

