Momen Artis Ibu Kota Lari Pagi di CFD Bersama Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo

Nurul Amanah, Jurnalis · Minggu 24 September 2023 08:45 WIB
Sederet artis ibu kota berolahraga di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Minggu (24/9/2023).
 
Terlihat Ayu Ting Ting, Anwar BAB, hingga Nita Gunawan melakukan lari pagi bersama bacapres Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. 
 
Mereka juga akrab bercengkrama sambil makan bubur dan mie ayam di gerobak berlogo Partai Perindo.
 
Reporter: Nurul Amanah
Produser: Reza Ramadhan

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

