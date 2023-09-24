Para korban laka maut di Exit Tol Bawen masih menjalani perawatan intensif, Minggu (24/9) pagi. Perawatan para korban dilakukan di dua rumah sakit berbeda, yakni RS At-Tin dan RS Ken Saras.
Kapolres Semarang pun terus mengecek kondisi kesehatan para korban.
Dari data saat ini, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 4 orang. Korban luka berat berjumlah 13 orang dan luka ringan 7 orang.
Sementara, guna mengungkap penyebab pasti terjadinya kecelakaan sopir beserta kernet truk tronton saat ini masih menjalani tes kesehatan.
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Akira Aulia W
(fru)
