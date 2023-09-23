Sebanyak 20 pasutri lansia ikut nikah massal di Pandeglang, Banten. Nikah digelar DKM Masjid Al-Ikhlas dan Pengadilan Agama.

Dari 20 pasutri, terdapat kakek yang telah berusia 70 tahun. Pasutri lansia itu senang punya buku nikah setelah 40 tahun berkeluarga.

Peserta mengaku tidak punya uang untuk nikah resmi, Sabtu (23/9)..

