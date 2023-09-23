Gradasi langit berwarna jingga menjadi pesona tersendiri bagi wisata bukit Simbar Semeru, Lumajang. Wisata yang terletak di Desa Oro-Oro Ombo, Pronojiwo ini menjadi spot favorit menikmati keindahan matahari.

Pengunjung disarankan kamping di atas bukit, agar tak kehilangan detik-detik terbitnya matahari. Pengunjung juga tidak perlu repot membawa peralatan kamping karena sudah disediakan pengelola. Pengunjung akan hanya di kenakan biaya parkir Rp5 ribu untuk motor dan Rp10 ribu untuk mobil.

Dari bukit yang memiliki ketinggian 1.040 mdpl, pengunjung akan disuguhkan keindahan itu. Pengunjung juga bisa melihat megahnya bukaan Kawah Jonggring Saloko, di Puncak Gunung Semeru.

Bukit Simbar Semeru menjadi salah satu spot terbaik melihat keindahan Gunung Semeru, lantaran letaknya yang langsung berhadap-hadapan. Bukit Simbar Semeru berjarak 30 kilometer atau 1 jam dari pusat Kota Lumajang.

(mhd)

