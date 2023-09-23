...

Tewaskan 3 Orang, Begini Kronologi Kecelakaan Maut di Exit Tol Bawen

Eka Setiawan, Jurnalis · Sabtu 23 September 2023 23:47 WIB
Insiden maut di Exit Tol Bawen Semarang yang terjadi Sabtu (23/9) malam, menjadi perhatian publik. Direktur Lantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryonugroho mengatakan insiden ini termasuk kategori menonjol.
 
Dalam kecelakaan maut tersebut, 3 orang tewas dan 9 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan maut bermula saat truk yang dikemudikan Agus Rianto, melaju dari arah Ungaran ke Salatiga.
 
Sampai di turunan exit Tol Bawen Gardu 04 tiba-tiba truk mengalami rem blong. Seketika truk tak bisa dikendalikan sehingga menabrak 4 mobil dan 9 sepeda motor di depannya.
 
Kecelakaan maut pun tak terelakkan. Informasi dari Polres Semarang, kerugian akibat kecelakaan maut tersebut mencapai Rp90 juta.

