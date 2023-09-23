Insiden maut di Exit Tol Bawen Semarang yang terjadi Sabtu (23/9) malam, menjadi perhatian publik. Direktur Lantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryonugroho mengatakan insiden ini termasuk kategori menonjol.
Dalam kecelakaan maut tersebut, 3 orang tewas dan 9 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan maut bermula saat truk yang dikemudikan Agus Rianto, melaju dari arah Ungaran ke Salatiga.
Sampai di turunan exit Tol Bawen Gardu 04 tiba-tiba truk mengalami rem blong. Seketika truk tak bisa dikendalikan sehingga menabrak 4 mobil dan 9 sepeda motor di depannya.
Kecelakaan maut pun tak terelakkan. Informasi dari Polres Semarang, kerugian akibat kecelakaan maut tersebut mencapai Rp90 juta.
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow