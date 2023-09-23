CCTV merekam detik detik kecelakaan maut di exit Tol Bawen Semarang pada Sabtu (23/9/2023) malam. Truk tronton yang melaju kencang dari Semarang menuju Tuntang mengalami rem blong.

Akibatnya, menabrak 4 mobil dan 9 sepeda motor yang ada di depannya. Kecelakaan menewaskan 3 orang dan menyebabkan 9 orang luka-luka. Petugas langsung melakukan sterilisasi lokasi kejadian dan mengevakuasi para korban ke rumah sakit.

