Hangzhou memperketat keamanan Sabtu (23/9), jelang upacara pembukaan Asian Games. Jalan-jalan di tempat upacara pembukaan Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou ditutup dan stasiun kereta bawah tanah di sebelah pusat olahraga tersebut ditutup.

Presiden Xi Jinping dijadwalkan menghadiri upacara pembukaan. Para pemimpin dari negara-negara termasuk Suriah, Nepal, Korea Selatan dan Malaysia akan hadir pada upacara tersebut, demikian yang dilaporkan China Central Television.

(mhd)

