Paus Fransiskus disambut oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron di Marseille, Sabtu (23/9), dalam kunjungan 2 hari Paus ke Kota Perancis selatan. Paus bertemu dengan kaum muda Katolik dan uskup dari wilayah Mediterania sebelum mengadakan misa untuk puluhan ribu jamaah.

Paus Fransiskus dan Macron diperkirakan akan mengadakan pertemuan tatap muka di Istana Pharo sebelum menghadiri sesi penutupan pertemuan Mediterania.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News