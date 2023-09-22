Julian Nagelsmann resmi menjadi pelatih baru Timnas Jerman. Nagelsmann ditunjuk sebagai pengganti Hansi Flick yang dipecat akibat serangkaian hasil buruk Der Panzer setahun terakhir.

Pelatih berusia 36 tahun itu dikontrak sampai Piala Eropa 2024. Mantan pelatih Bayern Munich ini akan melakoni debutnya mengarsiteki Jerman saat menghadapi Amerika Serikat di pertandingan persahabatan.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News