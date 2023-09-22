Fenomena pasar sepi karena terdampak toko online saat ini menjadi perhatian dan perbincangan. Namun dampak dari pasar online tak terlalu berpengaruh pada Pasar Senen. Pasar Senen Blok III terlihat ramai oleh pengunjung yang datang.

Pada Jumat (22/9) pukul 14.35 WIB, Pasar Senen Blok III terpantau ramai pengunjung. Pengunjung berlalu-lalang di lantai dasar yang kebanyakan menjual parabotan rumah tangga

Sementara di lantai satu, dua hingga tiga juga memiliki intensitas pengunjung yang cukup ramai. Paling ramai ada di lantai tiga Pasar Senen Blok III, di mana banyak toko menjual pakaian bekas alias thrift.

Seperti diketahui, saat ini thrifting sedang menjadi tren di kalangan anak muda.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News