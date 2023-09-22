...

Highlight Asian Games 2023: Singkirkan Thailand, Tim Voli Putra Iran Melaju ke Semifinal

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 13:25 WIB
Timnas voli putra Iran berhasil memetik kemenangan atas Thailand dengan skor 3-0, pada babak 12 besar cabang olahraga voli indoor putra Asian Games 2022.
 
Berlangsung di Linping Sports Centre Gymnasium, timnas voli Iran menang dengan skor 25-21, 25-18 dan 25-16.
 
Hasil tersebut membuat timnas voli putra Iran melaju ke babak semifinal.
 
 
