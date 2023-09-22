Timnas voli putra Iran berhasil memetik kemenangan atas Thailand dengan skor 3-0, pada babak 12 besar cabang olahraga voli indoor putra Asian Games 2022.
Berlangsung di Linping Sports Centre Gymnasium, timnas voli Iran menang dengan skor 25-21, 25-18 dan 25-16.
Hasil tersebut membuat timnas voli putra Iran melaju ke babak semifinal.
------------------------
Produser: Febry Rachadi
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow