Ratusan warga menghadang truk sampah yang akan masuk ke lokasi TPA Paku di Desa Paku, Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Jumat(22/9). Warga menolak difungsikannya kembali TPA yang telah ditutup ini dengan menutup seluruh akses masuk ke lokasi.

Ratusan petugas gabungan diterjunkan untuk mengawal proses pembukaan kembali TPA Paku ini. Suasana tidak terkendali membuat aparat dan puluhan truk yang memuat puluhan ton sampah memutar balik. Hingga saat ini ratusan warga masih bertahan di jalan masuk lokasi TPA Paku.

