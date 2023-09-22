...

Warga Eks Kampung Bayam Tak Mau Bongkar Tenda di Depan JIS, Ini Alasannya

Yohannes Tobing, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 15:30 WIB
Warga eks Kampung Bayam masih mempertahankan tendanya di depan area Jakarta International Stadium (JIS). Tenda-tenda yang mereka dirikan di depan area JIS tersebut belum dibongkar hingga Jumat (22/9) siang
 
Tidak terlihat persiapan warga untuk berkemas keluar dari tenda tersebut. Puluhan warga masih melakukan aktivitas seperti biasa di dalam tenda di sisi utara JIS. Padahal, Pemkot Jakarta Utara telah memberikan peringatan untuk mengosongkan lokasi hari ini
 
Warga Eks Kampung Bayam beralasan, mereka masih bertahan lantaran belum ada kesepakatan dengan pemkot. Warga lainnya Astutik juga memilih bertahan sampai ada perjanjian yang jelas untuk warga Eks Kampung Bayam
 
Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara akan memfasilitasi proses relokasi penghuni eks Kampung Bayam. Pembongkaran tenda dilakukan untuk memperlancar pekerjaan trotoar di depan kawasan JIS
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Dinda Elita

(rns)

