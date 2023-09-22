Warga eks Kampung Bayam masih mempertahankan tendanya di depan area Jakarta International Stadium (JIS). Tenda-tenda yang mereka dirikan di depan area JIS tersebut belum dibongkar hingga Jumat (22/9) siang

Tidak terlihat persiapan warga untuk berkemas keluar dari tenda tersebut. Puluhan warga masih melakukan aktivitas seperti biasa di dalam tenda di sisi utara JIS. Padahal, Pemkot Jakarta Utara telah memberikan peringatan untuk mengosongkan lokasi hari ini

Warga Eks Kampung Bayam beralasan, mereka masih bertahan lantaran belum ada kesepakatan dengan pemkot. Warga lainnya Astutik juga memilih bertahan sampai ada perjanjian yang jelas untuk warga Eks Kampung Bayam

Sebelumnya, Pemkot Jakarta Utara akan memfasilitasi proses relokasi penghuni eks Kampung Bayam. Pembongkaran tenda dilakukan untuk memperlancar pekerjaan trotoar di depan kawasan JIS

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Dinda Elita

(rns)

