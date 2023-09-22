Ratusan relawan Kawan Ganjar Pranowo mendeklarasikan dukungan di Palopo. Kegiatan ini digelar pada Kamis (21/9/2023). Para relawan optimis meraih perolehan suara tertinggi di daerah itu.
Mereka menargetkan 60% perolehan suara pada Pilpres 2024 mendatang. Rencananya relawan Kawan Ganjar Praowo akan dibentuk hingga tingkat RT dan RW
Reporter : Nasruddin Rubak
Produser: Reza Ramadhan
