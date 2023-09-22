...

Relawan Ganjar Targetkan 60% Suara di Palopo pada Pilpres 2024

Nasruddin Rubak, Jurnalis · Jum'at 22 September 2023 09:00 WIB
A A A
Ratusan relawan Kawan Ganjar Pranowo mendeklarasikan dukungan di Palopo. Kegiatan ini digelar pada Kamis (21/9/2023). Para relawan optimis meraih perolehan suara tertinggi di daerah itu.
 
Mereka menargetkan 60% perolehan suara pada Pilpres 2024 mendatang. Rencananya relawan Kawan Ganjar Praowo akan dibentuk hingga tingkat RT dan RW
 
Reporter : Nasruddin Rubak
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Bagaimana Bisa Presiden Venezuela Begitu Mudah Ditangkap di Kediamannya?

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini