Ratusan relawan Kawan Ganjar Pranowo mendeklarasikan dukungan di Palopo. Kegiatan ini digelar pada Kamis (21/9/2023). Para relawan optimis meraih perolehan suara tertinggi di daerah itu.

Mereka menargetkan 60% perolehan suara pada Pilpres 2024 mendatang. Rencananya relawan Kawan Ganjar Praowo akan dibentuk hingga tingkat RT dan RW

Reporter : Nasruddin Rubak

Produser: Reza Ramadhan

