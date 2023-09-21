Timnas Indonesia U-24 harus mengakui keunggulan Timnas Taiwan U-24 di lanjutan Asian Games 2023. Bertanding di Zhejiang Normal University Stadium, Jinhua, China, Garuda Muda menyerah 0-1 dari The Blue Wings.
Skuad asuhan Indra Sjafri kesulitan menembus rapatnya pertahanan Taiwan di sepanjang babak 1. Di babak 2 Taiwan justru sukses memanfaatkan peluang menjadi gol lewat Chin Wen Yen pada menit 47.
Indonesia terus mengurung pertahanan Taiwan yang kemudian bermain dengan 10 pemain di menit-menit akhir pertandingan, namun tak ada gol balasan yang tercipta.
Produser: Andika Gesta
