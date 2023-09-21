...

Kenikmatan Sajian Salad dengan Perpaduan Rumput Laut, Acar Ubur-ubur dan Ikan Salmon

Haryanto, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 16:00 WIB
Bagi pecinta hidangan sehat dan tersaji dalam olahan seafood. Patut mencoba menu salad dengan isian ikan salmon berpadu dengan acar ubur-ubur dan rumput laut 
 
Menu yang istimewa ini dapat dijumpai di kafe Sumo Suki yang berada di perkantoran Gubenur Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang
 
Ragam isian salad bisa disesuaikan dengan kenikmatan lidah para pecinta kuliner. Seperti menambahkan selada, tomat, kol putih dan ungu juga wortel. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, dengan merogoh kantong sebesar Rp25 ribu saja
 
Reporter : Haryanto    
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

